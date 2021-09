NVIDIA rilascia nuovi driver per Windows 10 e 11: il DLSS arriva su altri 28 giochi

NVIDIA ha rilasciato nella giornata odierna un nuovo driver video per Windows 10 e Windows 11, che porta con sé non solo ottimizzazioni varie per la prossima versione del sistema operativo di casa Microsoft, ma anche il supporto DLSS a ben 28 giochi, portando così il numero totale a oltre 100 titoli supportati.

Si tratta certamente di un traguardo importante per NVIDIA, in quanto finalmente la tecnologia Deep Learning Super Sampling risulta approdata ufficialmente su una vasta gamma di videogiochi di vario tipo. Come segnalato da The Verge, la maggior parte delle nuove aggiunte è avvenuta grazie al plug-in Unreal Engine 4 DLSS e al lavoro di integrazione da parte degli sviluppatori, ma non ci si ferma qui.

Tra le novità imminenti c’è anche Alan Wake Remastered, titolo riproposto da Remedy Entertainment con DLSS e un aumento delle prestazioni conseguente fino a due volte anche in risoluzione 4K. NVIDIA ha affermato che ogni GPU della gamma GeForce RTX dovrebbe superare i 60 FPS nelle impostazioni massime in 4K grazie all’attivazione del DLSS, con un passaggio da 70 FPS a un massimo di 120 FPS nel caso della GeForce RTX 2080 Ti.

Altri titoli supportati saranno Deathloop, Diablo II: Resurrected, Far Cry 6, Hot Wheels Unleashed, New World e World War Z: Aftermath. Il tutto è accessibile da oggi con i driver NVIDIA versione 472.12, scaricabili tramite il sito ufficiale.

Restando nel mondo NVIDIA, recentemente è spuntata in rete una nuova RTX 3060 con chip della 3060 Ti. O ancora, la società di Jensen Huang è al lavoro sulla scheda grafica per il mining CMP 170HX.