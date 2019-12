NVIDIA rilascia una patch di sicurezza importante, aggiornate GeForce Experience!

Come è ben noto, i periodi più critici dell'anno per quanto riguarda la sicurezza informatica sono proprio quelli a ridosso delle feste. Non è quindi un caso che, oggi 24 dicembre 2019, NVIDIA abbia rilasciato un'importante patch di sicurezza che risolve una vulnerabilità ad alto rischio.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e TechRadar, la patch si può installare tramite un semplice aggiornamento del programma GeForce Experience. Secondo le fonti, la falla scovata da NVIDIA avrebbe potenzialmente permesso ai malintenzionati di avviare attacchi DDoS tramite l'applicazione dell'azienda. Inoltre, gli hacker potrebbero riuscire anche ad accedere al computer degli utenti. Insomma, vi consigliamo caldamente di eseguire l'update.

Per i meno esperti, basta semplicemente aprire il programma GeForce Experience (quello da cui si installano i driver) e l'aggiornamento alla versione 3.20.2 dovrebbe avvenire in automatico. Insomma, niente di più semplice. Se volete essere sicuri al 100% di aver scaricato la patch di sicurezza, vi consigliamo anche di scaricare gli ultimi driver e di controllare la versione del software premendo sull'icona dell'ingranaggio presente in alto a destra all'interno del programma GeForce Experience.

In alternativa, potete anche procedere al download manuale dell'ultima versione tramite il sito ufficiale di NVIDIA. Il peso in questo caso è di 116MB.