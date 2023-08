NVIDIA rilascia l'SDK del DLSS 3.5: i primi feedback sono esaltanti

All'alba della Gamescom 2023, NVIDIA ha presentato il DLSS 3.5, che punta ancora una volta a riscrivere le regole del gioco attraverso una nuova tecnologia, la cosiddetta Ray Reconstruction.

In attesa di vederla all'opera sui primi giochi compatibili, che saranno Portal With RTX, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e Alan Wake 2, il team verde ha già rilasciato l'SDK, con tutte le conseguenze del caso.

I primi modder, secondo quanto riportato da Videocardz, si sono già fiondati sulle librerie del DLSS 3.5 per sostituirle sui titoli che già supportano vecchie versioni di questa tecnologia, consentendogli un assaggio in anticipo di ciò che sarà lecito aspettarsi una volta aggiunto in via ufficiale sui primi giochi compatibili; tuttavia, per attivare le feature aggiuntive non sarà sufficiente sostituire i DLL come accadeva per le prime versioni del DLSS con il solo Super Sampling, perciò i primi feedback sono relativi al solo algoritmo di scaling, potenziato anch'esso e che sembrerebbe apportare interessanti migliorie sia nella resa dell'immagine che nella riduzione del ghosting.

Per quanto riguarda Ray Reconstruction, invece, spetterà agli sviluppatori integrarlo nella pipeline dei giochi che lo andranno a supportare, dunque per questa volta è plausibile che toccherà davvero attendere l'implementazione ufficiale. Per i giochi in UE5, il processo dovrebbe essere più semplice grazie al plugin dedicato.

Nel frattempo, sempre a Colonia, AMD ha annunciato che il suo FSR 3 supporterà anche Xbox, con tanto di generazione di frame aggiuntivi tramite algoritmo proprietario.