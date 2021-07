NVIDIA rilascia Studio Drivers con supporto RTX su Unity, assieme a driver per Windows 11

NVIDIA oggi ha fatto doppietta: nelle ultime ore ha rilasciato non solo l’ultima versione di Studio Driver di luglio 2021, annunciata durante la Game Developers Conference 2021, ma ha anche rilasciato i nuovi driver per Windows 11 contenenti parecchi miglioramenti nelle prestazioni complessive del PC, oltre che lato gaming.

Ma andiamo con calma, partendo dal nuovo aggiornamento di Studio Driver: grazie a tale update, ora la tecnologia RTX di NVIDIA verrà integrata su Unity, Unreal Engine, Toolbag, Omniverse e altri motori di gioco. Così facendo, ora gli sviluppatori potranno creare titoli videoludici dall’aspetto migliore in meno tempo e senza doversi preoccupare troppo di crash dei loro sistemi.

Nel caso di Unity ci sono, inoltre, alcune novità specifiche in arrivo: Unity 2021.2 integrato con l'ultimo DLSS SDK 2.2.1 di NVIDIA presenta infatti una feature chiamata “Modalità Auto” che permette di ottimizzare la qualità dell’immagine per una particolare risoluzione in maniera completamente automatica; o ancora, a breve su Unity dovrebbe giungere anche la tecnica Eye-Tracked Foveated Rendering che consente di eseguire il rendering di una singola immagine a risoluzioni variabili, mettendo a fuoco alcuni elementi e sfocandone altri per imitare così la vista umana.

Il plugin Enscape per il rendering in tempo reale e la realtà virtuale, poi, rilascerà un altro aggiornamento per il supporto a NVIDIA DLSS e con novità che permetteranno di ottenere rendering a risoluzioni inferiori e framerate più elevati con il supporto della super-risoluzione AI. Non mancherà poi Topaz Video Enhance AI per offrire supporto alla funzionalità Slow Motion in grado di generare acquisizioni dalla qualità elevata, fluide e al rallentatore con artefatti minimi.

Altra novità riguarda invece Discord: NVIDIA ha infatti confermato che da oggi chiunque potrà utilizzare la nuova integrazione NVDEC, esclusiva delle schede grafiche del colosso di Jensen Huang, per condividere gli schermi e avviare trasmissioni in streaming utilizzando pochissime risorse.

Per quanto concerne i driver GeForce su Windows 11, come riportato da Windows Latest la società statunitense ha rilasciato la versione 471.41 nelle ultime ore per garantire così le prestazioni migliori possibili a tutti gli utenti che stanno già provando con mano l’ultima versione del sistema operativo del colosso di Redmond. Alcuni di essi hanno già segnalato miglioramenti importanti delle prestazioni, dunque sembrerebbero proprio dei driver imperdibili per i tester. Per accedervi, basterà utilizzare l’app GeForce Experience di NVIDIA.

Ricordiamo, infine, che nel corso della Game Developers Conference 2021 NVIDIA ha anche annunciato il supporto a RTX e DLSS su CPU ARM. O ancora, recentemente abbiamo visto come se la cava il DLSS su Red Dead Redemption 2.