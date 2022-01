NVIDIA rilascia update driver Game Ready: arriva supporto RTX 3050

A due settimane dal rilascio dei driver Game Ready con supporto a nuovi giochi come God of War, NVIDIA torna alla carica con il nuovo aggiornamento Game Ready 511.32 WHQL. Si tratta di un update minimo e non disponibile per tutti, che non porta altre novità particolari oltre all’aggiunta del supporto alla scheda video RTX 3050.

Il changelog completo segnalato dalla stessa società statunitense, guidata da Jensen Huang, riporta esclusivamente una voce relativa alle novità importanti: si tratta, appunto, del supporto alla NVIDIA GeForce RTX 3050. Di conseguenza, sarà la prima versione dei driver che i possessori di GPU RTX 3050 scaricheranno all’implementazione della scheda video nel proprio PC desktop.

Non mancano poi note a margine relative ai problemi noti agli sviluppatori, ancora senza soluzione: esempi sono i crash per Sonic & All-Stars Racing Transformed, o i problemi all’interno di Deathloop quando si attiva l’HDR direttamente dalle impostazioni di Windows. Infine, sono stati segnalati disguidi tecnici con NVIDIA Image Scaling e l’audio Dolby Atmos in caso di utilizzo di GPU NVIDIA Ampere.

Per scaricare questi driver è sufficiente recarsi su NVIDIA GeForce Experience e controllare la disponibilità di nuovi aggiornamenti: in tal caso, basta premere sul pulsante apposta per scaricare e installare l’update.

Rimanendo nell’universo NVIDIA, la società sembra essere pronta a rinunciare ad ARM, facendo saltare l’acquisizione dalla cifra record di 40 miliardi di Dollari.