NVIDIA ha rilasciato il fix per i driver che pesano sulla CPU

Non è passato molto tempo da quando abbiamo segnalato su queste pagine il problema dei driver NVIDIA che pesano sulla CPU. Non sono infatti stati pochi gli utenti che hanno segnalato un incremento nell'uso delle risorse di sistema, ma adesso il brand è corso ai ripari rilasciando un fix.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, il tutto era legato all'applicazione Container di NVIDIA e poteva comportare un incremento nell'uso della CPU anche superiore al 10%. Sembra che questo avvenisse quando si chiudevano i giochi o in seguito all'avvio del PC, ma poco importa: ora sono arrivati i driver 531.26 che includono il fix.

Questi ultimi vanno insomma a sistemare le problematiche iniziate a sorgere coi precedenti driver 531.18, legati tra l'altro al lancio di NVIDIA RTX Video Super Resolution. Gli utenti che stanno ancora riscontrando problemi in tal senso possono dunque ora procedere al download dei nuovi driver, in modo da risolvere l'elevato uso della CPU legato a NVIDIA Container.

Per effettuare quest'operazione, basta dare un'occhiata a quanto indicato sul portale ufficiale di NVIDIA, visto che nella giornata del 7 marzo 2023 è stata pubblicata un'apposita pagina in cui il noto brand scende nel dettaglio della questione. Per il resto, va detto che il fix ufficiale è arrivato in breve tempo.