NVIDIA: rimosse le Founder's Edition delle RTX 3070, 3080 e 3090 dagli store europei

NVIDIA ha silenziosamente rimosso dagli store europei le Founder's Edition delle RTX 3070, 3080 e 3090, dopo settimane in cui sono risultate essere praticamente introvabili dagli utenti.

La notizia è stata segnalata da un utente ai colleghi di TweakTown, ma ha rapidamente fatto il giro del web ed è stata ripresa anche da altre testate del settore. VideoCardz, infatti, riferisce che l'unica Founder's Edition attualmente presente sul web è la RTX 3090 che, però, è elencata come sold out sul sito web locale della Polonia di NVIDIA.

Per il resto, tutti gli altri negozi le hanno rimosse ed anche facendo una ricerca è praticamente impossibile trovarle in vendita o in preordine.

Le ragioni di tale scelta non sono però note: probabile, si tratti di una decisione di NVIDIA legata a possibili problemi di produzione, ma come sempre attendiamo annunci ufficiali.

Le nuove NVIDIA RTX 30 sono stato oggetto di scalping e secondo i dati diffusi da vari ricercatori hanno reso ricchi gli speculatori. Un rapporto diffuso lo scorso dicembre ha svelato che complessivamente gli scalper hanno guadagnato 43 milioni di Dollari vendendo GPU e PS5.