NVIDIA rinuncia alle criptovalute: 'usare le GPU per l'IA è più utile'

Già da qualche giorno NVIDIA ha annunciato vari progetti legati all’IA, ma le dichiarazioni che arrivano dal CTO Michael Kagan a The Guardian lasciano poco spazio all’immaginazione: la società vuole continuare a puntare sull’intelligenza artificiale.

Kagan ha affermato che il mining delle criptovalute ed in generale il mercato delle monete virtuali non aggiungono valore alla società, che vuole utilizzare le sue GPU per l’IA.

“Tutta questa roba legata alle criptovalute, aveva bisogno di un’elaborazione parallela e Nvidia è la migliore in questo campo, il che ha spinto le persone a comprare molte GPU” ha affermato Kagan, che poi ripercorrendo quanto avvenuto di recente ha confessato che “non ho mai creduto che le criptovalute fossero qualcosa che avrebbero portato a qualcosa di utile per l’umanità”, a differenza di quanto potrebbe fare l’intelligenza artificiale su cui NVIDIA vuole evidentemente puntare e per cui vuole mettere a disposizione la potenza d’elaborazione delle sue GPU.

Nell’intervista il dirigente continua affermando che ci sono molti altri usi delle sue GPU e della loro potenza d’elaborazione, e l’IA è sicuramente più redditizia rispetto al mining di criptovalute se confrontato a qualche anno fa. Proprio nel corso della GTC 023, il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha annunciato di aver consegnato a mano il primo supercomputer openAPI per alimentare i server di ChatGPT.

Proprio a proposito del chatbot del momento, OpenAI di recente ha ammesso che un bug di ChatGPT ha esposto i dati sensibili degli utenti.