NVIDIA risolve il problema della bolletta per le schede video da mining!

In molti sapranno che il nome di NVIDIA è legato a doppio filo con il gaming. Tuttavia, la bontà intrinseca dell'architettura Ampere ha fatto diventare le GPU Serie 3000 dei "most wanted" per il mining. Ma la stessa NVIDIA potrebbe avere la soluzione definitiva.

Una proposta, quella annunciata oggi, che potrebbe risolvere per sempre il problema dello shortage. Come? Con un hardware molto particolare che oltre a minare risolve anche un'altra questione: il consumo. In effetti, il lancio ufficiale della RTX 3090 Ti ha riportato in auge il problema della bolletta.

Nasce così NVIDIA Heatforce Mark I, la prima stufa da mining, un dispositivo standalone con controller integrato. A gestire le attività sarà un SoC Grace di nuova generazione, con crypto wallet integrato e regolatore automatizzato di temperatura e hashrate.

A fare i conti con la blockchain ci penseranno gli Stream Multiprocessor con architettura Ada Lovelace, anche loro attesissimi e chiacchierati. In totale, due chip da mining per un consumo totale di 1400W (2x700W) e un hashrate massimo di 500 MH/s.

A completare la configurazione ci penserà un filtro HEPA che andrà a purificare l'aria eliminando il 99,9% del particolato. Inutile dire che questo dispositivo consentirà di riscaldare la casa con un'efficienza maggiore di una classica stufetta elettrica...

...ma anche che il "pesce" verde è forse il più elaborato di tutti!



Scherzi a parte, da qualche tempo si sa già che la RTX 3090 Ti sarà un mostro di consumi, ma rappresenta anche il meglio del meglio attualmente ottenibile attraverso l'architettura Ampere.