NVIDIA, la RTX 2060 da 12 GB inizia a comparire online: che prezzi!

Solo qualche giorno fa abbiamo appreso da fonte ufficiale che il 7 dicembre 2021 arriverà sul mercato una nuova, per così dire, scheda video. In attesa di provarla, in molti si sono chiesti quanto costerà la RTX 2060 da 12 GB nel contesto attuale e in piena crisi dell'industria.

Apparsa in uno store online francese, la versione custom MSI Ventus con Overclock di fabbrica viene in nostro soccorso, con un prezzo al dettaglio fissato a 528,19 euro. Al momento non è ancora possibile trarre delle reali conclusioni su questo modello e la stessa informazione trapelata in rete è da prendere con tutta la cautela del caso, anche e soprattutto perché questa GPU non è ancora ufficialmente entrata in commercio.

Curiosamente, la scheda appare sul sito in due inserzioni differenti, con l'altra che indica un costo finale di 645,25 euro, ma sia l'una che l'altra potrebbero non corrispondere al reale prezzo di vendita. Per un breve lasso di tempo, a quanto pare, è stato addirittura possibile proseguire con il preorder ai suddetti prezzi, ma attualmente entrambe le pagine mostrano errore 404, pur comparendo nei risultati di ricerca.

Qualora tali prezzi dovessero venire confermati, è abbastanza chiaro il quadro che andrà a configurarsi. Nel frattempo però, ricordiamo che la stessa NVIDIA ha da tempo messo a disposizione degli utenti un servizio che si è rivelato una vera manna dal cielo in questo contesto. Stiamo parlando della sua piattaforma di Cloud Gaming, che ha recentemente aggiunto un nuovo tier di abbonamento. Per saperne di più, suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra prova di GeForce NOW RTX 3080, livello Premium che offre lo streaming fino a 1440p e 120 FPS su PC e Mac.