NVIDIA RTX 2060 2021: la GPU è introvabile, le scorte miglioreranno a fine dicembre

Pochi giorni fa è stata messa sul mercato NVIDIA RTX 2060 12 GB, refresh dell'omonima GPU del 2019 pensato per ridurre i tempi d'attesa per chi desidera comprare una scheda grafica NVIDIA, soprattutto in vista di Natale. Purtroppo, però, le scorte della GPU si sono rivelate fin da subito limitate, e la RTX 2060 risulta introvabile online.

Secondo quanto riporta PC Gamer, infatti, la RTX 2060 12 GB sarà difficile da comprare per quasi tutto dicembre 2021, poiché la sua produzione dovrebbe "aumentare a partire dalla fine di dicembre 2021, continuando per tutto il mese di gennaio 2022". A questo punto, nonostante la scheda sia stata lanciata a inizio dicembre, sembra chiaro che sarà possibile acquistarla di nuovo solo con l'anno nuovo.

Ciò dipende ovviamente dalla crisi dei semiconduttori unita all'elevata domanda di GPU, anche se NVIDIA sembrava aver creata la RTX 2060 12 GB proprio per ridurre la pressione della comunità dei videogiocatori sui propri reparti produttivi, fornendo una scheda grafica a basso prezzo capace di soddisfare i giocatori entry-level. Inoltre, molti erano rimasti scontenti delle specifiche tecniche della RTX 2060 12 GB, che d'altro canto è un refresh di una componente lanciata per la prima volta nel 2019, con un appeal limitato su molte fasce di videogiocatori.

Al momento, inoltre, il prezzo della RTX 2060 12 GB è molto elevato anche laddove è ancora disponibile: a contribuire all'aumento del costo vi è anche il fatto che NVIDIA non abbia rilasciato un'indicazione di prezzo consigliato per la sua GPU, permettendo ai rivenditori e ai produttori terzi di dare alla scheda un valore arbitrario di listino. NVIDIA ha comunque avvisato i giocatori che i prezzi potrebbero variare a seconda del modello di GPU che intendono comprare e del mercato di riferimento, e che ovviamente il prezzo della versione del 2021 della scheda è più alto di quello della GPU del 2019 per via del raddoppio della VRAM, che è passata da 6 GB a 12 GB.