NVIDIA RTX 2060: ecco i prezzi delle prime varianti custom in Italia

Sono passati pochi giorni dalla presentazione ufficiale, avvenuta nel corso del CES di Las Vegas, della nuova NVIDIA RTX 2060 ed in attesa del debutto in Italia, i vari rivenditori del nostro paese si stanno già adoperando per proporre agli utenti la new entry della linea.

Il sito web AK Informatica, tramite la propria pagina ufficiale Facebook ha annunciato che dal 15 gennaio sarà possibile preordinare ed ordinare le nuove schede video, ed ha anche svelato i prezzi di alcune varianti custom.

Nello specifico, la versione Zotac RTX 2060 Twin Fan sarà disponibile agli utenti per l'acquisto a partire da 389 Euro. La Zotac RTX 2060 Amp, caratterizzata da un design del raffreddamento dual slot, invece costerà 409 Euro. Infine, la Msi RTX 2060 Ventus OC potrà essere portata a casa a 429 Euro.

Su alcuni modelli è offerta la spedizione gratuita, mentre su altri è necessario sostenere le spese di 8 Euro. Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo al post pubblicato da Ak Informatica direttamente sul proprio account ufficiale Facebook.

In attesa dell'apertura dei preordini, vi ricordiamo che sulle nostre pagine è disponibile già la recensione della GeForce GTX 2060.