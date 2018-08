NVIDIA RTX 2070 annunciata in via ufficiale: specifiche e prezzo dalla Gamescom

Durante la conferenza Gamescom di NVIDIA, non si sono viste solamente NVIDIA RTX 2080 e RTX 2080 Ti, ma anche la nuova RTX 2070. Questa presenta chiaramente delle specifiche inferiori rispetto alle "sorelle maggiori", ma si rivela comunque particolarmente interessante per via della fascia di prezzo in cui va a configurarsi.

La RTX 2070 utilizza 2304 CUDA Core, ha un clock base di 1410 MHz e uno boost di 1620 MHz, ed anche questa GPU è equipaggiata con 8 GB di RAM GDDR6, al costo di 649 euro.



La nuova RTX 2080 Ti utilizza invece 4352 Cuda Core, con un clock base di 1350 MHz e uno boost di 1545 MHz . Sulla scheda sono installati 11 GB di RAM GDDR6, per un prezzo di 1279 euro. La RTX 2080 liscia invece può sfruttare 2944 CUDA Core, 8 GB di RAM di tipo GDDR6, un clock base di 1515 MHz e uno boost di 1710 MHz, mentre il prezzo è di 869 euro.

Ovviamente, anche la RTX 2070 ha architettura Turing, che NVIDIA ha recentemente svelato durante il SIGGRAPH 2018. A prescindere dall'aumento della potenza computazionale, il vero protagonista della nuova generazione di schede video è sicuramente il rendering ibrido, che unisce la rasterizzazione con il Ray Tracing. Stiamo parlando, dunque, di un prodotto particolarmente orientato al futuro.

Le informazioni riportate in questa news sono state ottenute in anticipo rispetto alla conferenza grazie ai colleghi di PC Gamer.



[AGGIORNAMENTO 19:58]: Il tutto è stato annunciato anche sul palco. Questa è la pagina ufficiale dedicata a NVIDIA RTX 2070. La scheda video sarà disponibile a partire dal prossimo 20 settembre, con preordini a partire da ora.

Siamo ovviamente presenti all'evento con il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.