NVIDIA RTX 2080: il Ray Tracing sarà supportato da 21 giochi, la lista completa

NVIDIA è riuscita a stupire ieri con il lancio delle nuove GPU Turing, che hanno dato il via all’era del Ray Tracing nel gaming. Il rendering ibrido delle nuove schede video ha fatto breccia nel cuore degli appassionati, portando un livello di dettaglio mai visto prima.

Ombre, riflessi e gestione della luce possono raggiungere un elevato livello di realismo, ma in molti si sono chiesti, al termine della presentazione, quando si potranno vedere queste tecnologie applicate a un gran numero di titoli. In effetti la domanda è lecita, visto che quanto inserito all’interno delle nuove RTX 2080 Ti, 2080 e 2070 va supportato direttamente dagli sviluppatori. In un primo momento, si pensava che fossero solo una manciata i titoli a portare avanti la rivoluzione di NVIDIA, ma in verità sono molti di più. Grazie a una slide mostrata nel corso dell’evento, possiamo darvi l’elenco completo dei giochi che usciranno nei prossimi mesi (o già usciti) compatibili con il rendering ibrido.

Ark: Survival Evolved

Assetto Corsa Competizione

Atomic Heart (2019)

Battlefield V

Control

Dauntless

In Death

Enlisted

Final Fantasy XV

The Forge Arena

Fractured Lands

Hitman 2

Justice

JX3

Mechwarrior V: Mercenaries

Metro Exodus

PlayerUnknown’s BattleGrounds

Remnant from the Ashes (2019)

Serious Sam 4: Planet Badass

Shadow of the Tomb Raider

We Happy Few

I nomi forti all’interno di questa lista sono diversi, a partire da Shadow of the Tomb Raider e Metro Exodus, ma senza dimenticare Battlefield V e Mechwarrior V: Mercenaries. Siamo solo all’inizio dell’era Turing ovviamente, molti altri giochi arriveranno nel corso del tempo, per una novità destinata a diventare uno standard del settore. Ricordiamo che le nuove GeForce RTX saranno disponibili alla vendita dal 20 settembre, a un prezzo a partire da 649€.