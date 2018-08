NVIDIA RTX 2080: le probabili specifiche e le prime immagini leak della versione custom

Le presentazioni in ambito tech sembrano oramai essere solamente un pro forma, in quanto oramai si sa già tutto giorni prima. Questa volta non parliamo di uno smartphone, ma di una scheda video, ovvero la nuova RTX 2080. Pensate che, a poche ore dal probabile annuncio, sono trapelati online specifiche, prezzo e immagini leaked.

In particolare, la presentazione della nuova GPU dovrebbe avvenire il prossimo 20 agosto a partire dalle ore 18:00 italiane, ovvero durante l'evento GeForce Gaming Celebration, che si terrà nel contesto dell'edizione 2018 della Gamescom, la più grande fiera videoludica in Europa.

Nonostante questo, sappiamo essenzialmente già tutto della nuova presunta arrivata, ovviamente grazie alla solita moltitudine di leak apparsi online. Innanzitutto, i colleghi di Videocardz sono riusciti a mettere mani su quello che, come potete vedere qui sotto, sembra proprio essere il render ufficiale del prodotto. L'immagine in questione fa riferimento alla versione della scheda video dell'azienda EVGA, uno dei diversi partner di NVIDIA, e conferma il nome RTX 2080 (e non GTX 1180, come si vociferava fino a qualche tempo fa).

Passando alle specifiche tecniche, i colleghi di TechRadar sembrano invece riusciti a ottenere tutte le informazioni del caso. La RTX 2080 dovrebbe avere 8 GB di RAM GDDR6 e 3072 CUDA core a 1920 MHz, con la possibilità di arrivare fino a 2500 MHz tramite overclock. Stando a queste indiscrezioni, dunque, si tratterebbe di una scheda video particolarmente prestante. Basti pensare che una NVIDIA GTX 1080 possiede 2560 CUDA core a 1733 MHz. Tuttavia, altri recenti leak parlano invece di 2944 CUDA Core, 8 GB di RAM GDDR6 e un clock di 1710 MHz, con un bus a 256 bit. Insomma, c'è ancora un po' di confusione sulle effettive specifiche finali, ma la fascia in cui va ad assestarsi la GPU in questione sembra essere ben delineata. Per tutte le informazioni sulla versione Ti, vi rimandiamo a questa news.

Per quanto riguarda il prezzo, i rumor parlano di 649 dollari (circa 570 euro al cambio attuale), cosa che porterebbe la RTX 2080 a costare un po' meno della 1080 Ti al lancio (699 dollari). Vi ricordiamo che tutte le informazioni riportate in questa news sono frutto di rumor e leak e vi invitiamo, dunque, a prenderle con la dovuta cautela.