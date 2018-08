NVIDIA RTX 2080 Ti: prezzi, immagini e specifiche trapelano online

Mancano solo poche ore alla probabile presentazione delle nuove GeForce. L’attesa è molta, nel frattempo però iniziano ad arrivare informazioni importanti sulle prossime schede video con architettura Turing, che hanno sempre meno segreti ormai.

Sono infatti state diffuse le immagini leak di diversi modelli custom di RTX 2080, da Zotac a PNY, fino ad MSI, che hanno messo in mostra la presenza di un modello Ti. A differenza del passato quindi, NVIDIA potrebbe lanciare fin da subito una variante Ti delle nuove GPU. Grazie all’immagine che trovate in calce a questo articolo inoltre, è possibile farsi un’idea delle specifiche della nuova RTX 2080 Ti. Attenzione però, i dati potrebbero essere non accurati o piazzati apposta per confondere le idee.

La variante Ti, secondo quanto indicato, è dotata di 4352 Cuda Core, di un clock di 1545 MHz e di 11 GB di RAM GDDR6, con un bus a 352 bit. La RTX 2080 standard invece presenta 2944 Cuda Core, 8 GB di RAM GDDR6 e un clock di 1710 MHz, con un bus a 256 bit. Dati che vanno presi assolutamente come non definitivi o confermati, come anche quelli riguardanti i prezzi. In questo caso, il riferimento è ai modelli custom di PNY, che secondo il leak avranno un costo di partenza di 800$ per la RTX 2080 standard e di 1000$ per la sua variante Ti.

Insomma, NVIDIA, al contrario di quanto fatto negli scorsi anni, potrebbe partire fin da subito con una lineup espansa, non fermandosi alle sole RTX 2080 e 2070, ma presentando fin da subito anche la RTX 2060, anche questa oggetto di leak nelle scorso ore, e la RTX 2080 Ti. A proposito della GTX 2060, una delle GPU più attese per il suo rapporto prezzo-prestazioni, in rete è comparso un primo benchmark, che mostra una potenza complessiva simile a quella di una GTX 1070. Anche questo è soltanto un rumor però, meglio attendere lunedì per avere conferme definitive sulle nuove GPU di NVIDIA.