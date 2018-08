NVIDIA RTX 2080: trapela online il presunto prezzo ufficiale (è più basso del solito)

Vi abbiamo già parlato più volte su queste pagine della nuova presunta scheda video di NVIDIA, che stando alle ultime indiscrezioni si chiamerà RTX 2080. Ebbene, il prodotto in questione continua a far parlare di sé online, questa volta per via della scoperta del suo presunto prezzo ufficiale.

In particolare, stando a quanto riportato dai colleghi di Videocardz e TechRadar, la prossima scheda video della società californiana costerà un po' meno di una NVIDIA GTX 1080 Ti. Si parla, infatti, di un prezzo di 649 dollari (circa 570 euro al cambio attuale). Il tutto sarebbe stato confermato anche da un utente Baidu, che avrebbe affermato di aver ottenuto questa informazione da fonti interne proprio alla società californiana.

Nonostante questo, stiamo ovviamente parlando solamente di rumor e vi invitiamo, dunque, a prendere le suddette informazioni con la dovuta cautela. In questo caso, in particolare, il prezzo di 649 dollari sarebbe relativamente "economico", visto che in passato si sono visti dei prezzi ancora più alti.

Oltre a questo, le succitate fonti riportano anche che NVIDIA RTX 2080 dovrebbe avere 3072 CUDA core a 1920 MHz, con la possibilità di arrivare fino a 2500 MHz tramite overclock. Stando a queste indiscrezioni, dunque, si tratterebbe di una scheda video particolarmente prestante. Basti pensare che una NVIDIA GTX 1080 possiede 2560 CUDA core a 1733 MHz.