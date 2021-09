NVIDIA RTX 30 SUPER e RTX 40 hanno una possibile data di lancio!

Sempre più chiacchierata, la RTX 3090 Super potrebbe essere in arrivo. A quanto pare, dopotutto, nei piani dell'azienda, un refresh della gamma di schede video con architettura Ampere non sembrerebbe poi così male.

Certamente, da un lato, la carenza di GPU ha reso il lancio di nuove soluzioni sempre più frustrante per l'utenza finale. Per quanto possa risultare controintuitivo però, l'arrivo di nuove soluzioni ha in qualche modo agevolato la diffusione delle nuove schede video, andando a generare risultati finanziari da record.

I nuovi rumor vogliono la serie NVIDIA RTX 30 Super in arrivo per gli inizi del 2022. Su questo dato, i più attivi e affidabili tipster sulla piazza sembrano concordare e parliamo, nello specifico, di Greymon55 e di RedGamingTech. Fra le possibili finestre di lancio, si fa menzione anche del CES 2022, benché non sia ancora chiaro se in tale sede potremo ammirare sia i refresh per il settore desktop che le soluzioni laptop. A questo proposito, Greymon ha adottato un approccio molto cauto, asserendo che il lancio nella prima fase del 2022, dunque a gennaio, sarebbe riferito alle sole schede Mobility.

La "vera" next-gen invece, quando potrebbe arrivare? Sempre Greymon ha chiarito che a partire da Ottobre del prossimo anno potremo iniziare a scoprire alcune delle principali novità, benché il suo sia un discorso generico e in alcun modo specifico per Ada Lovelace, dunque per le RTX Serie 40.