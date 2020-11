NVIDIA, le RTX 3000 fanno correre i ricavi: vendite in aumento del 57% nel Q4 2020

NVIDIA ha superato ampiamente le aspettative degli analisti e, nel corso della conference call in cui ha annunciato i risultati finanziari del quarto trimestre fiscale dell’anno, ha riportato numeri superiori a quelli previsti.

Nel trimestre chiuso ad Ottobre, NVIDIA ha registrato 4,73 miliardi di Dollari di entrate, rispetto ai 4,41 miliardi di Dollari messi in preventivo dagli analisti, che però avevano messo in preventivo un trimestre importante grazie alle schede grafiche di nuova generazione .

NVIDIA ha anche affermato di aver stabilito il record aziendale per il fatturato, in crescita del 57% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre che per il profitto trimestrale.

In crescita anche il segmento “Compute and Networking”, che ha riportato un aumento del 146% rispetto ad un anno fa, a 1,94 miliardi di Dollari. Il comparto gaming ha fatto registrare un fatturato record di 2,27 miliardi di Dollari, anch’esso in crescita del 37% rispetto all’anno precedente ed anche allo scorso trimestre. Anche la CFO della società, Colette Kress, ha spiegato che questo incremento riflette a pieno le vendite delle GPU da gaming per PC desktop e notebook e gli SOC per le console da gaming. In particolare, riguardo le vendite del comparto desktop ha affermato che “hanno beneficiato del lancio delle soluzioni GeForce RTX 30 basate su architettura Ampere”.

In particolare, la GeForce RTX 3080 è praticamente introvabile.