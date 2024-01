NVIDIA RTX 3050 6 GB, lancio imminente? Le specifiche potrebbero deludere

La scheda tecnica della NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB è finita online a metà gennaio, e ora pare che la componente sia ormai pronta al lancio. Possibile che la GeForce RTX 3050 6 GB arrivi a febbraio in tutto il mondo? Un rivenditore europeo ha già caricato la scheda della GPU sul suo sito web!

Ci riferiamo al retailer austriaco E-Tec.at, che, stando a quanto riporta Tom's Hardware, avrebbe brevemento caricato la scheda tecnica della RTX 3050 6 GB sul suo portale online. Possiamo ipotizzare che il rivenditore si stesse preparando al lancio della GPU entry-level di NVIDIA, che dunque potrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane, magari entro la fine di febbraio. Purtroppo, però, le novità emerse dalla scheda prodotto non sono delle migliori.

Ovviamente, viene confermato che la componente avrà soli 6 GB di VRAM, e non 8 come la versione "completa" della medesima scheda grafica. Ciò significa che il bus della componente sarà a soli 96-bit, contro i 128-bit della versione da 8 GB di memoria. Il bandwidth complessivo, invece, sarà pari a 168 GB/s, in linea con quanto stabilito dai primi rumor sulla NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB.

Sfortunatamente, però, il numero di Core è molto inferiore al previsto: la GPU, secondo i primi rumor, avrebbe avuto 20 SMs, per un totale di 2.560 Core. Le indiscrezioni più recenti, però, parlavano di soli 18 SMs, ovvero 2.304 Core complessivi. La pagina prodotto di E-Tec.at, invece, fa riferimento a un numero di SMs persino più basso, pari a 16 Streaming Multiprocessors, per un complessivo di soli 2.048 Core.

Quantomeno, sembra che le frequenze di clock della RTX 3050 6 GB saranno più alte di quanto inizialmente preventivato dai rumor: il clock di base, in particolare, si alzerà da 1.042 MHz a 1.552 MHz. Il boost delle frequenze, invece, salirà dai 1.777 MHz previsti dai leak fino a 1.807 MHz. Tuttavia, ciò potrebbe anche dipendere dall'overclock di fabbrica operato dall'AIB del Team Verde che ha prodotto la scheda comparsa sul sito web austriaco: quella svelata da E-Tec.at, infatti, è la variante MSI Ventus 2X OC della RTX 3050 6 GB.