NVIDIA, la RTX 3050 appare nei primi eshop: i prezzi non sono una sorpresa

La RTX 3050 si è mostrata nei primi benchmark solo da qualche giorno e sono in molti a sperare di poter acquistare questa scheda video le cui incognite, attualmente, sono principalmente due: prezzo e disponibilità.

Appurato che molto probabilmente la concorrenza tra utenti potrebbe essere meno agguerrita del solito, dal momento che la RTX 3050 non sembrerebbe ideale per il mining, in rete sono finalmente apparse le prime inserzioni dei commercianti, che ci consentono di tracciare i confini di quelli che potrebbero essere alla fine gli street price del nuovo gioiellino mainstream di NVIDIA.

Partendo dall'indiscrezione più ottimistica, in Perù la RTX 3050 è apparsa in bundle a 506 dollari statunitensi con incluso un kit di RAM GEIL Orion DDR4-3200 da 8GB. Dal momento che lo stesso venditore vende tale memoria a un prezzo di 53 dollari, il prezzo promozionato della GPU dovrebbe attestarsi sui 453 dollari.

La versione offerta è prodotta da Palit, mentre il prezzo risulta superiore rispetto alle ipotesi di MSRP almeno dell'80%. Spostandoci entro i confini USA, venditori terzi hanno già iniziato a listare la scheda su Newegg. In particolare, è apparsa una MSI Gaming GeForce RTX 3050 a 699,98 dollari. Tuttavia, come suggerisce la fonte, potrebbe trattarsi di un prezzo casuale e non indicativo.