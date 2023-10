NVIDIA, nuova RTX 3050 in arrivo nel 2024? Il Team Verde punta alla fascia bassa

Il 2024 potrebbe essere l'anno delle RTX 5000 di NVIDIA, le cui prime unità potrebbero farsi strada sul mercato nel corso del prossimo autunno. Tuttavia, pare che il Team Verde non sia solo proiettato al futuro: stando ad un nuovo leak, infatti, il prossimo anno dovrebbe arrivare anche una revisione della NVIDIA GeForce RTX 3050.

Sì, avete capito bene: nonostante il 2024 rappresenterà la fine della serie RTX 4000 e l'inizio della linea RTX 5000, il prossimo anno una nuova RTX 3050 potrebbe fare capolino sul mercato. A riportarlo è il portale WCCFTech, che afferma di aver saputo dalle proprie fonti interne al Team Verde che NVIDIA lancerà un refresh della sua RTX 3050 a due anni dal lancio del modello originale, dunque nel mese di gennaio.

Secondo il sito web coreano, la nuova RTX 3050 avrà 6 GB di VRAM e una GPU Ampere, riutilizzando così l'architettura NVIDIA di scorsa generazione. Non è chiaro perché NVIDIA abbia deciso di puntare su una riedizione della sua GPU entry-level di scorsa generazione, soprattutto visto che la RTX 4050 potrebbe non arrivare mai sul mercato desktop, risultando così solamente relegata al settore laptop.

Con ogni probabilità, però, è possibile che la mossa del Team Verde sia stata decisa per tenere bassi i prezzi delle GPU entry-level destinate ai videogiocatori privi di un grande budget per la propria build. Le critiche contro NVIDIA per i prezzi elevati delle RTX 40, unite magari all'impossibilità di ridurre il costo finale della RTX 4050 desktop, avrebbero dunque spinto l'azienda a cancellare quest'ultima, preferendo rilanciare la sua GPU di fascia bassa di scorsa generazione.

Addirittura, pare che la nuova RTX 3050 sarà meno performante del modello lanciato nel 2022, che d'altro canto aveva 8 GB di VRAM. Secondo WCCFTech, la GPU usata dalla nuova versione della scheda sarà una GA107-325, contro la GA106-150 del modello originale. Il Core Count della componente è ancora sconosciuto, ma sappiamo che la frequenza della memoria scenderà da 1.777 MHz a 1.470 MHz, mentre anche il TGP si ridurrà da 115 W a soli 70 W.