NVIDIA, la RTX 3050 sarà buona per il mining? Spuntano i primi risultati

Mentre si rincorrono le voci su un presunto super lotto di RTX 3050 per il lancio, sono in realtà in molti a chiedersi quanto questa scheda video possa rispondere alle esigenze dei suoi potenziali acquirenti. Una grande incognita, tra l'altro, è la sua capacità nel mining.

Quando parliamo di mining, infatti, il rapporto prezzo/prestazioni risulta particolarmente cruciale, poiché se per un gamer l'importante è rispettare un determinato budget, in questa particolare pratica conta anche la capacità di poter rientrare della spesa, trattando l'hardware come un investimento a tutti gli effetti.

In attesa di scoprire come si comporterà una volta arrivata sugli scaffali, i ragazzi di Videocardz sono riusciti a ottenere alcuni test prima del lancio. Per quanto da prendere con le pinze, dunque, questi valori potrebbero aiutarci a comprenderne l'inquadramento in questo specifico settore.

Trattandosi di una scheda LHR, o Lite Hash Rate, come le sue sorelle maggiori anche la RTX 3050 dovrebbe arrivare sulla piazza dotata di un limitatore delle prestazioni nel mining e in effetti, le schermate apparse in rete mostrano un valore iniziale di 20 MH/s, per poi scendere a 12 MH/s stabili dopo pochi istanti, segno incontrovertibile dell'entrata in funzione dell'algoritmo, con un consumo di 73W.

Sulla base di questi valori e del presunto prezzo, che dovrebbe oscillare tra i 250 e i 350 dollari, questa soluzione andrebbe a ripagarsi entro un minimo di 500 giorni, che potrebbero facilmente diventare anche oltre i 700, ben oltre i pochi mesi necessari per le soluzioni di fascia alta prive di limitatore commercializzate nel 2020. Annunciata insieme alla RTX 3090 Ti, la nuova RTX 3050 dovrebbe arrivare tra pochissimi giorni sul mercato.