NVIDIA RTX 3050: la GPU è già introvabile, i prezzi iniziano a salire

Dopo il lancio della NVIDIA GeForce RTX 3050 anche in Italia, sono stati in molti a tentare di comprare la scheda grafica, ma senza successo. Nel nostro Paese come all'estero, infatti, la NVIDIA RTX 3050 sembra ormai introvabile, mentre pare che diversi rivenditori non ne avessero alcuna in magazzino già al lancio.

La giornata di ieri, il 27 gennaio 2022, è stata quella del lancio globale della NVIDIA GeForce RTX 3050: sempre nelle ultime ore, infatti, sono comparsi in rete i prezzi delle GPU custom di ASUS, MSI, Gigabyte, EVGA e ZOTAC. Tuttavia, come molti hanno fatto notare, il prezzo della RTX 3050 era molto più alto del MSRP già al lancio, mentre la disponibilità della scheda è stata tutto fuorché garantita nelle ultime ore.

Tom's Hardware riporta che, nel giro di pochissime ore, le scorte della RTX 3050 sono terminate presso tutti i rivenditori che vendevano la GPU negli Stati Uniti, anche considerando che si trattava di pochi retailer selezionati. Newegg, il portale con il maggior numero di schede disponibili, ha dovuto utilizzare un sistema "shuffle" per evitare che gli scalper comprassero in massa le GPU al prezzo consigliato dal produttore e le rivendessero a prezzi sensibilmente maggiori. Al momento, comunque, la scheda risulta esaurita anche presso il rivenditore americano.

Per ora, negli Stati Uniti, solo Best Buy e MicroCenter stanno vendendo la scheda grafica, ovviamente accanto a Newegg: i due rivenditori, tuttavia, sembrano avere una scelta di modelli piuttosto limitata, poiché Best Buy ha messo in vendita solo le due Gigabyte RTX 3050 Gaming OC e Eagle OC, mentre per quanto riguarda Micro Center la situazione varia di negozio in negozio, ma pare che la catena stia vendendo le schede custom di ASUS, ZOTAC e Gigabyte.

Tom's Hardware, inoltre, riporta che molte delle GPU custom sono vendute al di sopra del MSRP fissato da NVIDIA. Nello specifico, i prezzi di vendita presso Newegg sono i seguenti:

ASUS Dul GeForce RTX 3050: 439,99 Dollari

ASUS Phoenix GeForce RTX 3050: 249,99 Dollari

Asus ROG Strix GeForce RTX 3050: 489,99 Dollari

EVGA GeForce RTX 3050 XC BLACK: 249,99 Dollari

EVGA GeForce RTX 3050 XC GAMING: 329,99 Dollari

MSI Ventus GeForce RTX 3050: 249,99 Dollari

MSI Ventus GeForce RTX 3050: 399,99 Dollari

MSI Gaming GeForce RTX 3050: 419,99 Dollari

Gigabyte Eagle GeForce RTX 3050: 249,99 Dollari

Gigabyte GeForce RTX 3050 EAGLE OC: 349,99 Dollari

Gigabyte GeForce RTX 3050 Gaming OC: 379,99 Dollari

ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 Twin Edge: 249,99 Dollari

ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 Twin Edge OC: 399,99 Dollari

Vi ricordiamo comunque che, per quanto superiori al MSRP consigliato da NVIDIA, questi sono i prezzi di vendita dei produttori delle GPU custom: in altre parole, dei rivenditori terzi potrebbero tranquillamente decidere di aumentare ulteriormente i prezzi a proprio piacimento se il rapporto tra domanda e offerta dovesse mantenersi così sbilanciato anche nei prossimi giorni.