NVIDIA, la nuova RTX 3050 ha una GPU più potente del previsto

In seguito alla presentazione ufficiale di RTX 3090Ti e RTX 3050, in molti sono rimasti in attesa di saperne di più sul chip grafico presente nel nuovo modello mainstream di NVIDIA. Oggi ne sappiamo qualcosa in più grazie a Inno3D.

Infatti, nel materiale informativo del produttore sono apparse delle immagini ad alta risoluzione del die della GPU, che hanno rivelato alcuni dettagli da non sottovalutare.

Contrariamente a quanto ci si potesse immaginare, a bordo non prenderà posto la GPU NVIDIA GA107 come nella variante dedicata al segmento notebook, bensì il chip GA106-150, per certi versi più potente rispetto alla controparte.

Le motivazioni di questa mossa "a sorpresa" di NVIDIA, come suggerito dalla fonte, sarebbero da ricercare nella volontà di competere a pieno titolo con la misteriosa Intel ARC A350 e impensierita dal lancio ufficiale della Radeon RX 6500 XT, anche lei presente al CES 2022.

La nuova RTX 3050 presenta 2560 Core CUDA e 8GB di memoria video di tipo GDDR6 su bus a 128-bit, per una banda di 224GB/s. Il prezzo suggerito al lancio, che dovrebbe avvenire a gennaio 2022, è di 249 dollari. Queste specifiche, naturalmente, lasciano ampio margine di manovra a NVIDIA che, usando una GPU GA106, potrebbe tranquillamente trovare spazio per la produzione eventuale anche di un modello 3050 Ti.