NVIDIA RTX 3050: il lancio è imminente, ma i prezzi sono già raddoppiati

I consigliati della GPU NVIDIA RTX 3050 sono comparsi sui primi shop online nelle scorse ore, in attesa di un lancio sul mercato che dovrebbe ormai essere imminente. Purtroppo, però, pare che se vorrete comprare una NVIDIA RTX 3050 dovrete spendere molto più di quanto inizialmente preventivato.

Nelle ultime ore, infatti, VideoCardZ ha riportato un aumento verticale dei prezzi della GPU NVIDIA, il cui prezzo sul sito di molti retailer sparsi per il mondo supera anche di diverse centinaia di dollari il costo di vendita consigliato dal produttore. Per esempio, VideoCardZ segnala il caso di un rivenditore peruviano, che ha pubblicato una Palit RTX 3050 Dual OC a 453 Dollari, ben 203 dollari al di sopra del prezzo consigliato da NVIDIA, pari a 250 Dollari.

Il rivenditore americano specializzato in componenti per PC Newegg, invece, vende la MSI RTX 3050 Gaming X a 699 Dollari, 450 Dollari in più del MSRP: per lo stesso prezzo, segnala Tom's Hardware, è possibile comprare una RTX 3060 su Ebay. In queste condizioni, il prezzo della RTX 3050 è troppo alto perché la scheda possa risultare veramente interessante per il suo pubblico di riferimento, quello del gaming entry-level: un peccato, perché i benchmark della NVIDIA RTX 3050 comparsi online sono ottimi.

I prezzi dei rivenditori, comunque, sono anche un buon indicatore dei prezzi di vendita della GPU presso gli scalper, che dovrebbero a questo punto essere simili o persino maggiori a quelli fatti registrare dalla AMD Radeon RX 6500 XT, che ha lo stesso pubblico di riferimento e che viene venduta dagli scalper a 500 Dollari. Considerato che la RTX 3050 ha delle specifiche tecniche superiori alla controparte di AMD, non è irrealistico pensare che il suo prezzo di vendita possa attestarsi tra i 550 e i 600 Dollari, ovvero 300-350 Dollari in più del MSRP.

Vi ricordiamo infine che, in termini tecnici, la RTX 3050 avrà 2.560 CUDA Core e 8 GB di VRAM GDDR6, insieme ad un bus di memoria a 128-bit. Nella campagna marketing per la GPU, NVIDIA ha stabilito che la sua nuova scheda grafica sarà il doppio più veloce di quella che l'ha preceduta, la GTX 1650: se ciò fosse vero, al netto del prezzo, la RTX 3050 potrebbe essere una componente imprescindibile per il gaming entry-level.