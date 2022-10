NVIDIA, la nuova RTX 3060 da 8GB e la 3060 Ti GDDR6X sono ufficiali!

Mentre dal pubblico iniziano ad arrivare segnalazioni di cavi sciolti sulla RTX 4090, alimentando le preoccupazioni di fatto sull'intera lineup di schede video con connettore 12VHPWR, arrivano succose novità dai piani alti di NVIDIA: due nuove GPU della serie Ampere!

In realtà, almeno una di queste era già nota per via di rumor e annunci anticipati degli AIB, ma ecco che finalmente anche il team verde ha sciolto in via ufficiale le riserve sulle nuove schede serie 30.

La prima è una nuova versione della RTX 3060, dotata di 8 GB di memoria GDDR6, un taglio sull'originale da 12 GB che andrà a rimpolpare la lineup con un'opzione potenzialmente più economica, dotata delle stesse specifiche del modello originale, con lo stesso chip GA106-306 a 3580 Core CUDA.

La memoria video, tuttavia, andrà su bus a 128-bit anziché 192, per una riduzione della banda da 360 a 240 GB/s, ma solo la prova sul campo saprà dirci quanto e come questa scelta andrà a incidere sulle performance reali.

La seconda scheda è già al centro dei rumor da tempo e già da qualche giorno abbiamo potuto osservare le prime immagini della 3060 Ti TUF GDDR6X. La GPU rimane la GA104-202, mentre la scheda video, la RTX 3060 Ti, subisce un incremento sostanziale in termini performance di memoria, accogliendo il taglio da 8GB di tipo GDDR6X su bus a 256-bit, per una banda da ben 608 GB/s.

Nessuna delle due schede risulta disponibile nello store ufficiale italiano, ma probabilmente nessuna delle due vedrà la luce in salsa Founders Edition (la RTX 3060 originale, a dire il vero, non ha mai avuto un'edizione reference).