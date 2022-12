NVIDIA, la RTX 3060 da 8GB è un flop? Fino al 17% in meno della standard

Quando la disponibilità non è più una feature, sono i numeri a fare la differenza: è questo, sostanzialmente, ciò che esce fuori dalle prime prove sul campo sulla "nuova" NVIDIA GeForce RTX 3060 con 8 GB di memoria GDDR6.

I primi esperti di settore ad averci messo le mani sopra dipingono un quadro non del tutto entusiasmante. A far discutere, nello specifico, sarebbe proprio la gestione del branding poiché le prestazioni offerte e la tecnologia presente a bordo di questa scheda video restano di assoluto valore.

I dubbi si concentrano sulla scelta di chiamarla RTX 3060, a detta di molti facilmente fraintendibile, alla luce di un gap con la versione standard che in alcuni scenari sembra davvero importante. Si parla di una differenza che può arrivare anche al 17-18% rispetto al taglio originale da 12 GB, derivante sia da una riduzione nella quantità della memoria ma anche dal bus a 128-bit e dalla banda, che passa da 360 a 240 GB/s.

Tra i primi a provarla troviamo anche Hardware Unboxed, il cui punto di vista si riassume in maniera piuttosto eloquente nel titolo stesso del video, che trovate nel player in calce.

Così come per il lancio della RTX 3060 Ti GDDR6X, si è trattato di una release "silente", molto probabilmente creata per gestire in maniera strategica chip già prodotti, ricordando che le vere novità dovrebbero arrivare a gennaio nel corso del CES 2023, in cui NVIDIA dovrebbe far proseguire la lineup desktop della Serie RTX 40 e annunciare anche le varianti Mobility della stessa generazione.