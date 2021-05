NVIDIA, le RTX 3060 con blocco mining in Cina potrebbero non andare ai gamer

Mentre attendiamo l'arrivo delle nuove RTX LHR con hashrate limitato nel mining di Ethereum, in Cina accade qualcosa di molto particolare per quanto riguarda la distribuzione delle nuove GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR.

Secondo quanto riportato dai colleghi di WCCFTech infatti, sembrerebbe che le schede video aggiornate con il nuovo algoritmo anti-mining LHR siano state destinate solo in minima parte alla vendita al dettaglio e dunque ai gamer.

Gli ultimi rapporti provenienti dalle riviste specializzate asiatiche suggeriscono come gran parte delle scorte siano state già prenotate dagli e-Cafe, una realtà particolarmente diffusa in Cina, rischiando dunque di lasciare ancora una volta a secco i privati ancora in attesa di acquistare la propria GPU.

Come abbiamo già avuto modo di approfondire, la carenza di materie prime e le difficoltà logistiche sono da considerare come fattori principali dello shortage dei semiconduttori e quindi delle schede video, problema che nel corso del tempo si sta espandendo a macchia d'olio non solo a tutta l'industria dell'elettronica di consumo ma in particolar modo a settori come l'automotive e la telefonia.

Nel settore videoludico, il fenomeno si è rivelato ancora più complesso, per via della coesistenza di altri fattori non controllabili dai produttori come lo sciacallaggio, o scalping, che ha letteralmente devastato i mercati occidentali rendendo introvabili non solo le GPU ma anche le console di nuova generazione.