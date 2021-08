NVIDIA RTX 3060, disponibilità ulteriormente ridotta per le GPU? La situazione

La carenza di chip e la situazione pandemica in generale stanno facendo passare momenti duri ai principali produttori del mondo tech. In questo contesto, NVIDIA potrebbe dover limitare maggiormente le spedizioni di alcune schede video.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Videocardz e ITHome, le GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 e NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti potrebbero vedere ridotta la disponibilità del 50% fino a fine settembre 2021. Queste indiscrezioni sono derivanti da forum che solitamente vengono utilizzati dai dipendenti che lavorano "dietro le quinte" in questo settore per scambiarsi informazioni interne. Per intenderci, facciamo riferimento ad esempio a coloro che lavorano per OEM.

Stando a queste fonti, le spedizioni legate alle succitate GPU sarebbero destinate a incrementare solamente a partire dagli ultimi giorni di settembre 2021. Il motivo dietro a tutto questo è la chiusura parziale di alcune fabbriche cinesi, in determinati casi dovuta anche ad alcuni focolai COVID-19 locali. In parole povere, nonostante il mese di settembre sia visto da molti come una sorta di "ripartenza", coloro che hanno intenzione di acquistare una scheda video di questo tipo potrebbero rimanere a "mani vuote" ancora per un po' di tempo.

Per il resto, la situazione generale non è certamente delle più rosee. D'altronde, la questione della carenza dei componenti è ormai nota.