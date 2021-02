NVIDIA, la RTX 3060 non è l'unica scheda con la funzione Resizable BAR

Dopo l'attesissimo lancio della NVIDIA GeForce RTX 3060, la prima scheda video con architettura Ampere senza Founders Edition, torniamo a parlare di una delle più interessanti funzioni introdotte dalla nuova GPU di NVIDIA.

Abbiamo cercato di capire in breve come funziona la Resizable BAR e come la CPU possa beneficiare di tutto il frame buffer senza bisogno di mettere istruzioni in coda per via del poco spazio a disposizione.

Sappiamo che questa feature al momento è disponibile solo sulla nuova RTX 3060, che introduce inoltre anche un'altra esclusiva novità per la famiglia Ampere, ovvero un algoritmo che le impedisce di essere utilizzata nel mining di ETH.

Come riportato da VideoCardz però, sembra che non sia del tutto vero che la RTX 3060 rappresenti l'unica soluzione desktop con barra ridimensionabile.

NVIDIA ha infatti da poco ampliato la famiglia Quadro con una serie di nuove schede video professionali con RTX. In particolare, la NVIDIA RTX A6000 presenta sotto la scocca una GPU NVIDIA GA102 simile a quanto possiamo trovare a bordo della RTX 3090, con 10752 Core CUDA e ben 48 GB di memoria GDDR6.

Un utente di Reddit che ne possiede una, ha scoperto che questa scheda è in grado di supportare la funzione Re-BAR, come visibile negli screenshot. Una curiosità abbastanza interessante che però non la rende appetibile per tutti i segmenti, dal momento che il MSRP di questa GPU è di circa 4650 dollari.