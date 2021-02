NVIDIA RTX 3060: il produttore conferma alcune specifiche tecniche

Quando manca sempre meno al lancio della nuova NVIDIA RTX 3060, il produttore ha aggiornato il proprio sito web per inserire delle nuove informazioni sulla nuova scheda grafica, basata ovviamente sull'architettura Ampere.

Come previsto, sarà caratterizzata da 12GB di VRAM GDDR6 con interfaccia di memoria a 192 bit, di più rispetto alla 3060 Ti che è dotata di 8GB di VRAM GDDR6 a 256 bit.

I modelli, anche quelli prodotti da partner di terze parti, gireranno su 3.584 core CUDA ed un clock di base di 1,32 Ghz, in grado di raggiungere 1,78 GHz.

In termini di consumo energetico, per la 3060 sarà di 170W, e gli utenti necessiteranno di un alimentatore da 550W nei propri PC, rispetto a quelli da 600W richiesti per la 3060 Ti.

La GPU avrà un prezzo di 329 Dollari negli Stati Uniti e 299 Sterline nel Regno Unito, ma le incognite sulla disponibilità sono ancora tante e da parte di NVIDIA non sono arrivate molte informazioni sulle unità disponibili.

Come noto, infatti, il settore sta attraversando un periodo difficile non solo a causa della pandemia ma anche dei miner delle criptovalute che hanno fatto incetta delle poche unità messe a disposizione. Ne abbiamo parlato nel nostro video speciale sulle schede video introvabili.