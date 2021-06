NVIDIA RTX 3070 Ti, ecco gli sbalorditivi benchmark su Ashes of the Singularity

Annunciata ufficialmente insieme alla nuova RTX 3080 Ti nel contesto del Computex 2021, la nuova NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti promette di migliorare il già ottimo rapporto qualità/prezzo della sorella minore RTX 3070, considerata la scheda video Ampere di maggior successo.

In attesa di vederla all'opera, ricordiamo che il suo lancio è programmato per il 10 giugno, mentre per la RTX 3080 Ti il team verde aprirà le danze già oggi 3 giugno 2021.

Mentre attendiamo di poterla acquistare quindi, ecco che la 3070 Ti appare nei primi benchmark reali su Ashes of The Singularity. In realtà, già NVIDIA aveva rivelato qualcosa, mostrando un interessante side-by-side con la RTX 2070 Super.

Tornando ai benchmark su Ashes, scopriamo che la 3070 Ti in configurazione con un Ryzen 9 3900X e 32GB di RAM DDR4 è in grado di ottenere:

105.5 FPS con risoluzione 1080p a dettagli alti;

102.8 FPS con risoluzione 1440p a dettagli alti;

90.6 FPS con risoluzione 4K e dettagli impostati su alto.

Grazie a questi numeri appare chiaro come la nuova nata di casa NVIDIA possa non solo surclassare la 2070 Super, come evidenziato dai grafici ufficiali, ma competere anche con la più potente RTX 3080.

Il motivo di questo balzo, nonostante il Core Count inferiore, è da ricondursi anche e soprattutto all'implementazione di memorie GDDR6X su questa fascia, andando quindi a colmare il gap prestazionale fra la RTX 3070 e, appunto, la RTX 3080.