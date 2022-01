NVIDIA RTX 3080 12 GB: specifiche tecnice online, sarà lanciata tra poche ore?

Le prime indiscrezioni sulla NVIDIA RTX 3080 12 GB, la nuova GPU Ampere del produttore di Santa Clara, hanno fatto il giro del web lo scorso dicembre. Da allora, però, le informazioni sulla GPU sono state poche: tuttavia, oggi è il portale VideoCardZ a riportare un leak sulla RTX 3080 12 GB, la cui uscita potrebbe essere molto vicina.

In particolare, VideoCardZ riporta che la GPU utilizzerà lo stesso chip GA102 di NVIDIA GeForce RTX 3080, cioè il modello "standard" della RTX 3080, dotato di una VRAM di "soli" 10 GB. Nonostante il chip sia lo stesso, secondo i rumor, la RTX 3080 12 GB avrà un numero maggiore di SM, o Streaming Multiprocessors: se la RTX 3080 aveva 68 SM, per un totale di 8.704 CUDA Core, la RT 3080 12 GB dovrebbe arrivare a 70 SM, per un totale di 8.960 CUDA Core, 280 Tensor Core e 70 RT Core.

Non si tratta di un aggiornamento particolarmente importante, ma parliamo comunque di un miglioramento del 3% rispetto al modello "standard" della stessa GPU, che dovrebbe fornire alla RTX 3080 12 GB quel tanto che basta in termini di potenza per ottenere dei risultati nettamente migliori sui principali benchmark in circolazione.

Come abbiamo già detto, la RTX 3080 12 GB avrà 2 GB di memoria in più del modello "standard", ma utilizzerà comunque gli stessi moduli di memoria a 19 Gbps. Tuttavia, l'interfaccia di memoria potrebbe essere un bus a 384-bit, garantendo un bandwidth totale di 912.4 GBps, il 20% in più della RTX 3080 attualmente in commercio, che possiede un'interfaccia di memoria a 320-bit.

La presenza di una memoria più ampia e di due SM in più significa anche che la NVIDIA RTX 3080 12 GB svilupperà un TDP più elevato per funzionare: la RTX 3080 attualmente in commercio richiede una potenza di 320 W per funzionare, perciò con ogni probabilità la revisione da 12 GB potrebbe arrivare a 340 o 350 W. Se ciò fosse vero, ci troveremmo di fronte ad una GPU con un TDP pari o di poco inferiore a quello della RTX 3080 Ti, che si attesta a 350 W.

Stando agli ultimi rumor, il reveal della NVIDIA RTX 3080 12 GB sarebbe imminente, e potrebbe essere fissato già per l'11 o per il 12 di gennaio. Al momento, comunque, non abbiamo notizie circa il prezzo consigliato per la GPU di NVIDIA.