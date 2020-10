NVIDIA RTX 3080 e 3090, il CEO: 'la disponibilità sarà limitata per tutto il 2020'

L’amministratore delegato di NVIDIA, Jensen Huang, ha ammesso che la domanda per le schede grafiche GeForce RTX 3080 e 3090 supererà l’offerta per tutto il 2020. Di conseguenza, la disponibilità sarà limitata per tutto l’anno, soprattutto durante la stagione natalizia quando schizzerà alle stelle e renderà impossibile soddisfare la richiesta.

“Credo che la domanda supererà tutta la nostra offerta nel corso dell’anno. Vi ricordo che stiamo entrandone double-whammy. Il colpo finale sarà la stagione delle vacanze” ha affermato il CEO nel corso della conferenza tenuta al GTC.

Huang ha chiarito che le schede hanno un problema di domanda e non di fornitura: “le 3080 e 3090 hanno un problema di domanda, non di offerta. Il problema della domanda è che è molto più grande di quanto ci aspettassimo, ed avevamo aspettative molto elevate. I rivenditori diranno che non hanno visto un fenomeno come questo in oltre un decennio. Riprende i vecchi tempi di Windows 95 e Pentium, quando le persone erano semplicemente fuori di testa per effettuare l’acquisto. Quindi questo è un fenomeno che non vedevamo da molto tempo e non eravamo preparati” ha continuato Huang, secondo cui allo stato attuale è impossibile aumentare la produzione per soddisfare la richiesta. Huang ha anche affermato che “le schede si esauriscono all’istante” nel momento in cui tornano disponibili.

Proprio a causa di questi problemi, NVIDIA è stata costretta a rinviare il lancio della RTX 3070. NVIDIA ha anche risposto ad alcune domande poste dagli utenti sui problemi con la disponibilità riscontrati con la RTX 3080.