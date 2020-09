NVIDIA RTX 3080: ma quale Ibrahimovic, ecco i modelli supereroistici

Dopo aver visto la RTX 3090 nelle mani di Ibrahimovic, le schede video Ampere tornano al centro dell'attenzione per via di altri supereroi, questa volta non calcistici. Infatti, sono stati lanciati dei modelli di RTX 3080 che rimandano, a livello di design, a quel mondo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Videocardz, GAINWARD ha pubblicato online delle colorazioni relative alla succitata GPU, tra cui una rossa/oro e una blu/rossa. Sebbene non vengano esplicitati, i riferimenti all'universo Marvel sono evidenti, da Iron Man a Capitan America. Questi due modelli di NVIDIA GeForce RTX 3080 sono già stati lanciati, ma sembra che l'azienda coinvolta abbia molte idee in termini di colorazioni, dato che è comparsa online un'immagine che mostra vari prototipi relativi alla serie di schede video RTX 30.

Ad esempio, non manca una GPU viola/verde, nonché un'altra rosa/oro. Potete vedere tutte le immagini del caso in calce alla notizia. Quel che è certo è che a GAINWARD non manca la fantasia. In ogni caso, le succitate schede video stanno ovviamente già facendo il giro del Web, attirando la curiosità (e in alcuni casi l'ironia) degli appassionati del mondo PC.

Tra l'altro, da notare il fatto che l'azienda sta sponsorizzando queste GPU con l'indicazione "RTX 3080 10GB". Potrebbe trattarsi di una conferma relativa al prossimo lancio di una RTX 3080 da 20GB? Staremo a vedere.