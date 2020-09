NVIDIA RTX 3080 è introvabile, ma spunta su eBay a 40.000 Euro: la società si scusa

Con un post pubblicato sulla propria community ufficiale, NVIDIA si è scusata con gli utenti per i problemi riscontrati da molti in fase d'acquisto della nuova RTX 3080, la cui Founder's Edition da 699 Dollari è andata sold out quasi istantaneamente.

Il sito web della compagnia è andato down a causa dell'elevato traffico, escludendo la maggior parte di coloro che erano interessati. Nel post, la società ha spiegato che "lo Store di NVIDIA è stato inondato di traffico ed ha provocato degli errori", e pochi istanti dopo i disservizi i tecnici sono riusciti a risolvere il problema ripristinando le vendite.

Sempre nel post, NVIDIA ha anche lasciato intendere che i problemi d'acquisto potrebbero essere stati causati anche dai bot e scalper che hanno acquistato grosse quantità di GPU, e per questo motivo ha implementato un sistema di verifica manuale degli ordini.

Tuttavia, il tutto non è basato a fermare i soliti avvoltoi, che dopo essere riusciti ad acquistare la NVIDIA GeForce RTX 3080 Founder's Edition, l'hanno messa in vendita su piattaforme come eBay a prezzi ultra maggiorati, come mostriamo nello screenshot in calce dove un'asta ha superato i 43.900 Dollari.

Il rivenditore Newegg ha annunciato che "il traffico è stato superiore a quello del Black Friday" e le schede RTX 3080 sono andate sold out in cinque minuti. Lo store ha voluto precisare che tutti gli ordini sono stati verificati e non ha riscontrato la presenza di bot.

Vi ricordiamo che è disponibile la nostra recensione della NVIDIA RTX 3080.