NVIDIA RTX 3080: i nuovi driver risolvono i crash segnalati dagli utenti

Secondo quanto affermato da PCWorld, i nuovi driver Game Ready 456.55 rilasciati da NVIDIA di recente risolverebbero i problemi riscontrati da vari utenti con la GeForce RTX 3080, ma come ampiamente prevedibile limitano leggermente la velocità di clock massima della GPU.

Nel lungo articolo di PCWorld, Brad Chacos osserva che durante le sessioni di gaming la frequenza di clock sarebbe limitata al di sotto dei 2Ghz, in un range tra 1,98 ed 1,99Ghz. A livello di prestazioni quindi la differenza dovrebbe essere davvero minima, ma si tratta comunque di una modifica sostanziale in quanto fa diminuire i crash.

“Ho una GeForce RTX 3080 custom con vari condensatori POSCAP che si bloccava spesso in Horizon Zero Dawn con i vecchi driver 456.38. I nuovi driver 456.55 Game Ready mettono davvero fine a tutto ciò, ma sembra che lo facciano limitando leggermente la velocità di clock” si legge in uno stralcio dell’analisi.

Qualche ora fa, nel frattempo, è arrivata la risposta ufficiale di NVIDIA alle numerose segnalazioni arrivate dagli utenti, ma anche all’analisi secondo cui i crash sarebbero provocati dai condensatori, come evidenziato da Igor’s Lab. La società di Santa Clara a riguardo ha specificato che non esiste un mix specifico di condensatori POSCAP e MLCC che può essere usato su tutte le schede, in quanto essendo modelli custom hanno design diversi.