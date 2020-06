NVIDIA RTX 3080 Ti, nuovi leak sulle sue possibili specifiche tecniche

Le possibili specifiche tecniche della nuova NVIDIA RTX 3080 Ti sono trapelate in un leak pubblicato via Twitter da "CyberPunkCat" che andrebbe ad aggiungersi ai rumors di "KittiCorgi" riguardo le altre “Unknown Nvidia Ampere GPU”, se non fosse per alcune discrepanze.

Se i dati del benchmark pubblicati anche da HardwareLeaks già sembravano estremamente interessanti e attendibili, questi ultimi rumors diffusi da "CyberPunkCat" non hanno convinto gli appassionati.

Secondo la foto da lui pubblicata, la GA102 o GeForce RTX 3080 Ti – che ricordiamo non essere ancora il nome ufficiale – sarebbe la terza GPU della nuova serie NVIDIA che andrebbe ad accompagnare la GeForce RTX 3080 (GA103) e la GeForce RTX 3070 (GA104). La GA102 risulterebbe sì essere una scheda grafica basata sull’architettura Ampere ma con 5376 CUDA cores, frequenza di boost da 2200 MHz, 12/18 GB di memoria GDDR6, bandwidth di 863 GB/s, TDP da 320W e arriverebbe fino a 22 TFLOP.

Come segnalato da un altro utente su Twitter "VOLTECYT", però, ci sarebbero delle differenze sostanziali tra questi dati e quelli trapelati da altre fonti più attendibili e riconosciute nella scena. Qui allora sorge il dubbio ulteriore su questi leak che già di per sé andrebbero presi con le pinze, ma in questo caso ancora di più.