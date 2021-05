NVIDIA RTX 3080 Ti: ecco le frequenze della prima versione con overclock

Dopo una prima occhiata alle principali specifiche della versione standard brandizzata Palit, torniamo sull'attesissima RTX 3080 Ti per alcuni interessanti dettagli sulla prima versione custom con overclock di fabbrica.

Grazie allo screenshot di GPU-Z, scopriamo che si tratta di una 3080 Ti con GPU GA102-225. Il codice identificativo della scheda recita 1458, il che ci riconduce anche al brand. Siamo infatti di fronte a una scheda video prodotta da Gigabyte, dunque potrebbe trattarsi di una delle varie personalizzazioni note, fra cui Gaming OC, Vision, Eagle e AORUS.

Oltre all'ID del produttore, troviamo anche il driver Game Ready installato. Si tratta, senza grosse sorprese, della versione 466.54 destinata alla stampa per la RTX 3080 Ti. Questo driver non garantisce supporto per la 3070 Ti, come riferisce la fonte, ed è per questo che ancora non sono emersi dettagli sulla sorella minore.

Abbiamo infine conferma delle 320 Texture Mapping Unit e dei 112 ROP. Quanto alle frequenze, la versione oggetto di questo screenshot si attesta su un clock di base di 1365 MHz come la versione standard, mentre il clock in modalità boost tocca i 1710 MHz, contro i 1665 della versione reference.

Ulteriori conferme anche sul piano della memoria, fra cui il bus a 384 bit e la larghezza di banda che consente trasferimenti a 912 GB/s.

Grande fermento anche a livello commerciale. I primi store hanno infatti lasciato trapelare i loro prezzi per questa scheda. Cosa ne pensate?