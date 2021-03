NVIDIA RTX 3080 Ti, parliamo di tutti gli ultimi rumor in un nuovo video

NVIDIA RTX 3080 Ti è uno degli ultimi modelli di schede grafiche del colosso di Jensen Huang attesi per il lancio sul mercato nel 2021, la già immaginabile carenza di unità nei negozi retail e online, però, fa suscitare diversi dubbi tra gli appassionati. Nonostante ciò, i tipster non fanno mancare le indiscrezioni del caso.

In un articolo ad hoc firmato Alberto Lala ne abbiamo già parlato nel dettaglio, ma ora sul canale YouTube ufficiale di Everyeye e anche su questo articolo potrete trovare il video ufficiale riguardo tutte queste voci di mercato: tra di esse, le più importanti riguardano ovviamente le specifiche tecniche, tra cui svetta soprattutto l’allettante possibilità di vedere giungere 12 GB di VRAM di tipo GDDR6X per una velocità di 19 Gbps su bus a 384 bit.

Ma non ci si ferma qui, in quanto si parla anche dell’implementazione dell’algoritmo già inserito nella sorella minore GeForce RTX 3060 per dimezzare le prestazioni nel mining di Ethereum, criptovaluta particolarmente in crescita nell’ultimo periodo assieme ai Bitcoin. Continua a esserci, però, il problema degli scalper, ovvero di tutti quei rivenditori che comprano quantità importanti di schede grafiche per rivenderle a prezzi maggiorati al pubblico, specialmente agli appassionati videogiocatori che da mesi sono in cerca di un nuovo componente per la propria build.

Potrete comunque ascoltare questo e altre informazioni ancora nel video pubblicato in data odierna.