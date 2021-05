NVIDIA, RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti esistono? ZOTAC lo conferma in anticipo!

Nonostante gli orari "improbabili" per noi italiani, quella che sta per arrivare sarà una notte importante per gli appassionati del mondo PC. Infatti, l'edizione 2021 del Computex è pronta a entrare "nel vivo". Tra le conferenze più attese c'è sicuramente quella di NVIDIA e ora sappiamo cosa presenterà.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Videocardz, ZOTAC, noto produttore di schede video, ha recentemente pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale un tweet, poi chiaramente rimosso, in cui vengono di fatto confermate le schede video RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti. L'azienda ha infatti annunciato l'arrivo dei modelli, "dimenticandosi" però del fatto che, nonostante la presenza di rumor in merito, NVIDIA non ha ancora ufficializzato quali saranno le GPU che verranno annunciate durante l'evento legato al Computex di domani 1 giugno 2021.

Ebbene, ora lo sappiamo e abbiamo quella che possiamo definire una conferma "ufficiosa". Non ci resta dunque che attendere qualche ora per scoprire le nuove schede video, dato che l'evento di NVIDIA partirà dalle ore 07:00 italiane. Se siete interessati alla diretta streaming, quest'ultima è già stata predisposta sul canale YouTube ufficiale di NVIDIA.

In ogni caso, non erano in pochi coloro a chiedersi se effettivamente NVIDIA stesse progettando di svelare queste schede video, in quanto è ben noto il fatto che si tratta di un periodo atipico per il mondo delle GPU.