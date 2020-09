NVIDIA, RTX 3080 tornerà presto disponibile: ci sono anche GIGABYTE e RTX 3090

Dopo il sold out e le vendite su eBay a prezzi elevati, la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 torna a far parlare di sé per via dell'arrivo di informazioni relative alla disponibilità.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear, un portavoce di NVIDIA ha scritto su Reddit che ulteriori unità della RTX 3080 arriveranno nel corso della prossima settimana. Inoltre, il rappresentante dell'azienda di Santa Clara ha affermato che coloro che si erano iscritti per ricevere notifiche relative alla disponibilità, ma non sono riusciti a concludere in tempo l'acquisto, riceveranno un messaggio di posta elettronica quando la scheda video sarà nuovamente disponibile.

Insomma, non è chiaro quante unità arriveranno e c'è già chi è pronto a scommettere che finiranno sold out in breve tempo, ma sembra proprio che tra pochi giorni la GPU tornerà acquistabile. Staremo a vedere. Per il resto, il succitato portavoce ha affermato che non arriveranno ulteriori unità nel corso del weekend, se non per quanto riguarda i rivenditori/partner, ma se volete acquistare la RTX 3080 Founders Edition dal portale ufficiale dell'azienda dovrete attendere, perlomeno stando alle parole del rappresentante.

Nel frattempo, sono trapelati online alcuni benchmark della GeForce RTX 3090. Stando a Videocardz, la GPU ha fatto segnare 20387 punti su Time Spy (1440p, GPU) e 10328 punti su Time Spy Extreme (2160p, GPU). Sempre stando alla fonte, una GeForce RTX 3080 arriva invece a 17175 punti su Time Spy (1440p, GPU) e 8596 punti su Time Spy Extreme (2160p, GPU). Se siete interessati a ulteriori benchmark, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di NVIDIA GeForce RTX 3080.

Oltre ai benchmark della GeForce RTX 3090, si è fatta vedere online anche la versione di GIGABYTE. Potete trovare tutti i dettagli del caso sul portale ufficiale.