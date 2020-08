NVIDIA RTX 3080: trapelano le prime specifiche dell'attesa GPU

In seguito al leak legato alla GPU NVIDIA GeForce RTX 3090, arrivano nuove informazioni relative alle prossime schede video Ampere dell'azienda di Santa Clara. Più precisamente, questa volta la GPU al centro dei riflettori è la RTX 3080.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, quest'ultima è comparsa nel database di UserBenchmark nella giornata del 15 agosto 2020. Scoperto dal leaker Rogame, il benchmark fornisce anche delle informazioni relative alle specifiche della NVIDIA GeForce RTX 3080.

Infatti, quest'ultima dovrebbe disporre memorie GDDR6X per un totale di 10GB. Alcune fonti descrivono la possibilità che si arrivi anche a 20GB. Le memorie sarebbero in grado di fornire 19 Gbps, mentre in termini di larghezza di banda si potrebbe arrivare a 760 GB/s. Quest'ultima sarebbe un importante passo in avanti, dato che stiamo parlando di un "salto" pari al 53% rispetto alla NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER. Per quanto riguarda il clock, il limite a livello di BIOS sembra essere pari a 2100 MHz (2,1 GHz). L'interfaccia bus sarebbe a 320 bit.

Stando al succitato portale, sembra che il benchmark sia stato effettuato utilizzando dei driver non ancora rilasciati (455.90). Insomma, non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più: vi ricordiamo che la presentazione dovrebbe avvenire il 31 agosto 2020.