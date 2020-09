NVIDIA, RTX 3090 e RTX 3080 a confronto: benchmark e prima recensione

Dopo i benchmark relativi alla GPU GeForce RTX 3080 di NVIDIA, è giunta l'ora di trattare quelli relativi alla scheda video GeForce RTX 3090, mettendo a confronto le due schede.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Videocardz e Wccftech, sono trapelati online i primi presunti benchmark relativi alla succitata GPU, pubblicati dal team cinese di TecLab in una recensione emersa anzitempo e successivamente ripresi da varie fonti internazionali. Tra l'altro, sembra che si tratti delle stesse persone che qualche settimana fa avevano fatto trapelare in anticipo i succitati benchmark relativi alla GeForce RTX 3080 e infatti la configurazione su cui sono stati effettuati è la medesima, basata su un processore Intel Core i9-10900K.

NVIDIA GeForce RTX 3090 vs RTX 3080 - Benchmark - Punteggio / 4K

3DMark Time Spy Extreme : 9948 punti (RTX 3090) - 9000 punti (RTX 3080);

: 9948 punti (RTX 3090) - 9000 punti (RTX 3080); 3DMark Port Royal : 12827 punti (RTX 3090) - 11981 punti (RTX 3080);

: 12827 punti (RTX 3090) - 11981 punti (RTX 3080); Metro Exodus RTX/DLSS OFF : 54,4 FPS (RTX 3090) - 48,8 FPS (RTX 3080);

: 54,4 FPS (RTX 3090) - 48,8 FPS (RTX 3080); Metro Exodus RTX/DLSS ON : 74,5 FPS (RTX 3090) - 67,6 FPS (RTX 3080);

: 74,5 FPS (RTX 3090) - 67,6 FPS (RTX 3080); Tom Clancy's Rainbow Six Siege : 275 FPS (RTX 3090) - 260 FPS (RTX 3080);

: 275 FPS (RTX 3090) - 260 FPS (RTX 3080); Horizon Zero Dawn : 84 FPS (RTX 3090) - 76 FPS (RTX 3080);

: 84 FPS (RTX 3090) - 76 FPS (RTX 3080); Forza Horizon : 156 FPS (RTX 3090) - 149 FPS (RTX 3080);

: 156 FPS (RTX 3090) - 149 FPS (RTX 3080); Assassin's Creed Odyssey : 71 FPS (RTX 3090) - 65 FPS (RTX 3080);

: 71 FPS (RTX 3090) - 65 FPS (RTX 3080); Shadow of the Tomb Raider RTX/DLSS OFF : 91 FPS (RTX 3090) - 83 FPS (RTX 3080);

: 91 FPS (RTX 3090) - 83 FPS (RTX 3080); Shadow of the Tomb Raider RTX/DLSS ON : 111 FPS (RTX 3090) - 102 FPS (RTX 3080);

: 111 FPS (RTX 3090) - 102 FPS (RTX 3080); Borderlands 3 : 67,6 FPS (RTX 3090) - 61,3 FPS (RTX 3080);

: 67,6 FPS (RTX 3090) - 61,3 FPS (RTX 3080); Death Stranding DLSS/RTX ON : 175 FPS (RTX 3090) - 164 FPS (RTX 3080);

: 175 FPS (RTX 3090) - 164 FPS (RTX 3080); Death Stranding DLSS/RTX OFF : 116 FPS (RTX 3090) - 104 FPS (RTX 3080);

: 116 FPS (RTX 3090) - 104 FPS (RTX 3080); Control DLSS/RTX ON : 71 FPS (RTX 3090) - 65 FPS (RTX 3080);

: 71 FPS (RTX 3090) - 65 FPS (RTX 3080); Control DLSS/RTX OFF: 62 FPS (RTX 3090) - 57 FPS (RTX 3080).

Potete vedere gli screenshot relativi ai benchmark in calce alla notizia, mentre in apertura trovate il video realizzato dal team di TecLab. In linea generale, la divergenza in termini prestazionali tra le due GPU sembra essere pari a circa 10%.

Se cercate maggiori informazioni, potete fare riferimento alla nostra recensione della NVIDIA GeForce RTX 3080.