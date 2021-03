NVIDIA RTX 3090, dove sono le schede blower? Ecco la probabile risposta

Come abbiamo visto nel nostro speciale dedicato alle componenti interne della scheda video, esistono due principali tipologie di dissipazione ad aria, dalla più diffusa modalità Open Air, presente sulle principali schede custom, alle GPU tipo blower, ancora presenti ma in numero decisamente minore.

Anche nelle nuove schede video NVIDIA Ampere sono presenti alcune varianti con dissipazione di tipo blower, o almeno sono a catalogo di alcuni dei principali produttori di schede custom.

Il caso più interessante riguarda le NVIDIA GeForce RTX 3090. Le schede più "facili" da trovare in questo folle periodo storico, per via del loro prezzo di partenza già alto, sono offerte in variante blower da diversi produttori:

ASUS GeForce RTX 3090 24 GB TURBO;

GIGABYTE GeForce RTX 3090 24 GB TURBO;

MSI GeForce RTX 3090 24 GB AERO.

Queste sono solo alcune delle offerte presenti nel catalogo dei produttori, ma anche altri brand meno conosciuti hanno sviluppato le loro varianti con questa tipologia di dissipazione.

Fermo restando che al momento nessuna scheda video con nessun tipo di dissipazione è di facile reperibilità, queste versioni è come se non fossero mai approdate sul mercato. Come riportano i colleghi di VideoCardz la motivazione dietro questa situazione sarebbe da ricondurre al prossimo lancio delle GPU NVIDIA CMP, schede video dedicate al settore mining.

Molti produttori, secondo la fonte, starebbero cercando quindi di risparmiare questi sistemi di dissipazione più economici per le nuove schede con Crypto Mining Processor. Nulla di certo al momento, però potrebbe essere un modo efficace per rendere queste schede più contenute nel prezzo finale e soprattutto più facili da produrre, dal momento che in gran parte questi dissipatori sono già stati prodotti.