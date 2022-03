NVIDIA RTX 3090 Ti: ecco il confronto con la RTX 3090, come se la cava?

Ad un paio di giorni dalla comparsa delle prime ipotesi sulle prestazioni della GPU NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, sono trapelate oggi in rete due informazioni vitali sulla prossima scheda grafica dell'azienda di Santa Clara, ovvero il suo MSRP in Dollari e il suo primo benchmark su 3DMark.

A riportare entrambe le specifiche è il portale VideoCardZ, secondo cui il prezzo di lancio della RTX 3090 Ti sarà di 1.999 Dollari, ovvero 500 Dollari in più del prezzo consigliato da NVIDIA per una RTX 3090 standard. Ciò significa che molto probabilmente i prezzi finali della GPU supereranno abbondantemente i 2.000 Dollari, considerato che al momento le schede grafiche sono vendute mediamente al 25% in più del MSRP.

Fortunatamente, però, pare che NVIDIA abbia approntato grandi scorte della sua GPU top di gamma, al punto che alcuni rivenditori negli Stati Uniti avrebbero addirittura migliaia di RTX 3090 Ti in stock, con rifornimenti altrettanto consistenti in arrivo nei prossimi mesi. Si tratta di una notizia ottima, che da sola potrebbe aiutare a contenere i prezzi di una GPU altrimenti decisamente troppo costosa per l'utente medio.

Per quanto riguarda i benchmark su 3DMark, VideoCardZ spiega che essi provengono da "recensori indipendenti" ed evidenziano un miglioramento medio del 7% in termini di performance rispetto alla RTX 3090 "liscia". Potete dare un'occhiata al confronto tra i benchmark della RTX 3090 e della RTX 3090 Ti nella tabella in calce.

Intanto, comunque, non abbiamo ancora una data di uscita della RTX 3090 Ti di NVIDIA, che però dovrebbe presentarsi come una delle schede grafiche più potenti sul mercato alla sua uscita, ma anche come una tra le GPU dai consumi elettrici più alti in circolazione.