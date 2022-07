NVIDIA RTX 3090 Ti, consuma troppo? No problem: EVGA regala l'alimentatore da 1600 W

NVIDIA ha svelato la RTX 3090 Ti lo scorso marzo, ma non tutti gli AIB hanno ancora messo sul mercato le loro proposte basate sulla scheda top di gamma di Santa Clara. Oggi, anche EVGA ha lanciato la sua GeForce RTX 3090 Ti Kingpin, al "modico" prezzo di 2.500 Dollari in un bundle decisamente particolare.

Particolarità del pacchetto, stando a quanto riporta Tom's Hardware, è che a "soli" 2.500 Dollari potrete portarvi a casa anche un alimentatore EVGA SuperNova P2 da ben 1.600 W, che non dovrebbe aver alcun problema nella gestione dell'elevatissima richiesta energetica della scheda grafica top di gamma di NVIDIA.

Il bundle, per il quale il prezzo di 2.500 Dollari americani potrebbe sembrare troppo elevato, comprende in realtà una GPU che viaggia al di sopra dei 2.400 Dollari sul mercato e un PSU che, da solo, costa circa 400 Dollari. Insomma, un affare molto vantaggioso per il compratore finale, che però pare essere limitato al mercato americano, almeno per il momento.

La scheda grafica, comunque, è il modello più avanzato della lineup di attuale generazione di NVIDIA. Si tratta di una GPU pensata appositamente per l'overclocking e che viene venduta proprio per questo motivo con un raffreddamento liquido di serie da 360 mm. Le tre ventole dell'AIO, poi, hanno come sempre le tradizionali luci RGB, mentre sul lato della scheda troviamo un piccolo display OLED che mostra alcune brevi animazioni durante l'uso della componente.

La EVGA NVIDIA RTX 3090 Ti Kingpin ha un TDP complessivo di ben 1.200 W, superiore al consumo medio di un condizionatore, di un aspirapolvere e di un forno a microonde. Non a caso, la scheda grafica è dotata di due connettori di alimentazione a 16 pin, che dovrebbero evitarne il throttling anche nei casi dell'overclock più estremo.