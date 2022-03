NVIDIA RTX 3090 Ti: non sarà solo un mostro di potenza, ma anche di consumi

La NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti è comparsa in rete solo pochi giorni fa, ma delle scheda grafica per il momento sappiamo ancora molto poco, se non che il prezzo sarà esorbitante. La GPU, che NVIDIA aveva promesso di annunciare a gennaio, è infatti ancora avvolta nel mistero: oggi, tuttavia, scopriamo un dettaglio sui consumi della RTX 3090 Ti.

Stando a quanto riporta il portale VideoCardZ, infatti, la RTX 3090 Ti sarà venduta con un triplo connettore a 8 Pin per l'alimentazione, che potete vedere nell'immagine in calce. Si tratta di un connettore diverso da quello finora rumoreggiato per la scheda, che doveva essere un PCIe 5.0 da 12+4 Pin, il quale dovrebbe garantire un flusso di corrente maggiore per la GPU.

In ogni caso, pare proprio che la RTX 3090 Ti consumerà moltissimo, pur garantendo delle prestazioni da vera top di gamma. Mentre si avvicina l'uscita prevista della nuova GPU NVIDIA, infatti, si fa sempre più chiara anche la sua scheda tecnica, che sembra suggerire un dispositivo orientato alle performance senza compromessi, nemmeno dal punto di vista energetico.

Stando alle indiscrezioni delle ultime settimane, la RTX 3090 Ti avrà una GPU GA102 con 10.752 CUDA Core, a differenza dei 10.496 della RTX 3090 standard, insieme ad una memoria GDDR6X di Micron da 24 GB a 21 Gbps, dotata di interfaccia a 384 bit. Insomma, le performance della GPU potrebbero superare quelle di ogni altra scheda grafica in circolazione (o quasi), ma lo faranno ad un costo piuttosto elevato in termini energetici, con un TDP complessivo superiore ai 350 W raggiunti dalla RTX 3090.

Teoricamente, il triplo connettore da 8 pin dovrebbe garantire una potenza di 150 W per ogni connettore, arrivando dunque a un totale di ben 450 W di potenza, mentre il connettore PCIe 5.0 12+4 pin dovrebbe raggiungere i 600 W massimi. A prescindere dall'alimentazione utilizzata dalla scheda, dunque, è possibile che la RTX 3090 Ti arrivi a sviluppare un TDP complessivo di poco inferiore a 450 W.

Proprio per questo motivo, riporta Tom's Hardware, produttori come FSP si sono preparati annunciando alimentatori che arrivano fino a 2000 W complessivi di potenza: è questo per esempio il caso del Cannon Pro 2000 W di FSP, che è stato messo in vendita su Amazon al prezzo di 499 Dollari.