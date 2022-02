NVIDIA RTX 3090 Ti: la produzione sarebbe ancora in alto mare, secondo un leak

Dopo aver raccolto le ultime indiscrezioni sulla GPU RTX 3090 Ti, torniamo a parlare della scheda grafica top di gamma di NVIDIA. La casa di Santa Clara aveva promesso al CES 2022 che sarebbe tornata a parlare della RTX 3090 Ti entro gennaio, ma al momento la comunicazione di NVIDIA riguardo alla scheda è segnata da un silenzio tombale.

Stando ad un recente rumor riportato dal canale YouTube Moore's Law is Dead e rilanciato da WCCFTech, il silenzio stampa di NVIDIA dipenderebbe da problemi hardware legati alla RTX 3090 Ti, la cui presentazione ufficiale sarebbe stata effettivamente programmata per gennaio 2022 e solo successivamente posticipata a data da destinarsi. In particolare, la presentazione della RTX 3090 Ti era programmata per il 27 gennaio.

Al momento non si sa ancora quali problemi affliggano la scheda grafica, ma secondo le fonti di Moore's Law is Dead la GPU avrebbe sofferto di problemi relativi al PCB e al BIOS, che tuttavia sarebbero stati risolti nelle ultime settimane. Ai problemi hardware, tuttavia, si sarebbe sommata la carenza dei semiconduttori, e in particolare la riduzione delle scorte di GPU Ampere, che al momento sarebbero così pochi in casa NVIDIA che l'azienda non potrebbe produrre un numero significativo di RTX 3090 Ti con le componenti presenti "in magazzino".

La notizia è decisamente strana, perché la NVIDIA RTX 3090 Ti usa una GPU GA102, che ormai ha più di un anno sulle spalle e che è stata utilizzata già sulla NVIDIA RTX 3090 "standard". A quanto pare, dunque, più che un problema di scorte quello della RTX 3090 sarebbe un problema produttivo, poiché NVIDIA faticherebbe a produrre le GPU GA102 con le corrette specifiche tecniche per essere inserite sotto la scocca della RTX 3090 Ti, che ha un die diverso e una velocità di clock maggiore rispetto alla controparte standard.

Insomma, la produzione della RTX 3090 Ti sarebbe più difficile del previsto, ma ciò pone un'altra questione: NVIDIA ha presentato la RTX 3090 Ti al CES 2022, ma è davvero possibile che al momento della presentazione non fosse a conoscenza dei problemi produttivi legati alla GPU?

Intanto, nonostante l'uscita della RTX 3090 Ti si allontani nel tempo, diversi produttori di GPU custom hanno iniziato a pubblicare i prezzi delle proprie versioni della scheda grafica presso alcuni retailer internazionali. Come ormai da tradizione, non si tratta certo di cifre basse, anzi: il prezzo medio delle schede grafica si aggira sui 4.000 Dollari, con i modelli top di gamma, come la HOF Extreme di GALAX, che raggiungono i 6.000 Dollari.